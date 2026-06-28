T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/247 Esas

İLAN

Davacılar , Eşref Ezirganlı ve Sedat Ezirganlı tarafından dava konusu Samsun ili Bafra ilçesi Koruluk mahallesi 1031 parsel sayılı taşınmazın sınırında yaklaşık 34 dönüm genişliğindeki taşınmaz ve 1031 parsel sayılı taşınmazın doğusunda, 34 dönüm genişliğindeki taşınmazın yanında bulunan 33 dönüm genişliğindeki taşınmazın adlarına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi, Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/247 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.10/06/2026