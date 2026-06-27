Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Tuzla İlçe, ORHANLI Mahalle/Köy, 8602 Ada, 1 Parsel, Davaya konu taşınmaz Orhanlı Mahallesi Şadi Sokak, No: 10 Yanı Tuzla/İstanbul (8602 Ada 1 No'lu Parsel) adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; Şadi Sokak ve Ali Kuşçu Caddesine cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar, sanayi yapıları ve benzer imar özelliklerine sahip boş arsalar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, 8602 Ada 1 parsel 5.517,34 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği "ARSA" olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılaşmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz boş arsa vaziyetindedir. Davaya konu parsel Şadi Sokak ve ali Kuşçu Caddesine cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsel ile çevrilidir. Parsel, Tuzla ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olup dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir.

Adresi : Orhanlı Mahallesi Şadi Sokak, No: 10 YanıTuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.517,34 m2

İmar Durumu : Tuzla Belediyesi Kent Bilgi Sistemi hitps://webgis.tuzla.bel.tr web sitesi üzerinden yapılan sorgulamada; dava konusu Orhanlı Mahallesi, 8602 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz 15.02.2019 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında "Depolama Alanı" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. PLAN NOTU: İçerisinde depolama alanları ile yükleme/boşaltma, muhafaza etme, aktarma, büro yer ve ekipmanlarının yer alabileceği alanlardır. Bu alanlarda; -Parsel büyüklüğü 0-5000 m2 aralığında olan net imar parseller için Emsal:0.12 7 -Parsel büyüklüğü 5000-10.000 m2 aralığında olan net imar parseller için Emsal:0.15 -Parsel büyüklüğü 10.000 m2 ve üzeri olan net imar parseller için Emsal:0.20dir. Yan bahçe mesafesi 5 metre olup, Ön bahçe mesafesi; genişliği 15 metreye kadar olan yollardan mahreç alan parsellerde 5 metre, 15 metreden geniş yollardan mahreç alan parsellerde ise 10 metredir.

Kıymeti : 135.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:28

24/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02498962 #ilan.gov.tr