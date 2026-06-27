T.C.

ANKARA 6. GENEL İCRA DAİRESİ



2023/160340 ESAS

ALACAKLI : TERMOPET AKARYAKIT LTD. ŞTİ. (Vergi Kimlik No: 8400060820)

VEKİLİ : Av. Kadir DENK

Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:10/1 Çukurambar Çankaya/ANKARA

BORÇLU : Osman KAYA (T.C. Kimlik No: 10264225620)

İstasyon Mh. 2331 Sk. No: 59İç Kapı No: 1 Etimesgut/ANKARA

Dosyamızın başkaca tarafı olan Melike GÜNDÜZ adına kayıtlı;

- Ankara İli, Etimesgutİlçesi, İstasyon Mahallesi, 45493 ada, 12 parselde kayıtlı; 1. Kat, 2 bağımsız bölüm mesken sayılı taşınmaz için Ankara (Batı) İcra Müdürlüğünün 2024/7458 Talimat sayılı dosyasından 12.11.2024 tarihinde kıymet taktiri yapılmış ve yapılan kıymet taktiri işlemi sonucunda müdürlüğümüz dosyasına gönderilen 21.11.2024 tarihli bilirkişi raporunda (taşınmaza ilişkin detaylı bilirkişi raporu müdürlüğümüz dosyasında mevcuttur.) taşınmazın değeri 3.000.000,00 TL (ÜçMilyonTürkLirası) olarak,

- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi, 45493 ada, 12 parselde kayıtlı; ZeminKat, 6 nolu bağımsız bölüm nolu dükkan sayılı taşınmaz için Ankara (Batı) İcra Müdürlüğünün 2024/7458 Talimat sayılı dosyasından 12.11.2024 tarihinde kıymet taktiri yapılmış ve yapılan kıymet taktiri işlemi sonucunda müdürlüğümüz dosyasına gönderilen 21.11.2024 tarihli bilirkişi raporunda (taşınmaza ilişkin detaylı bilirkişi raporu müdürlüğümüz dosyasında mevcuttur.) taşınmazın değeri 1.900.000,00 TL (BirMilyonDokuzYüzBinTürkLirası) olarak tespit edilmiş olup, borçlu Osman KAYA'nın MERNİS adresinin yıkılmış olmasından bahisle kıymet taktirinin tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalar sonucunda tebligata yarar başkaca adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının borçlu Osman KAYA'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde, İ.İ.K'nun 128/a. Maddesi gereğince taşınmazın bulunduğu icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Bu süre içinde müdürlüğümüzce yapılan kıymet takdiri işlemine karşı herhangi bir şikayette bulunulmaması halinde ise bilirkişi raporunun yukarıda belirtilen borçlu yönünden kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 23.06.2026

Basın No: ILN02498960 #ilan.gov.tr