T.C.

ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/475 Esas

DAVALI :GÜNDÜZLER ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİSAYAR TEMİZLİK GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAVA: Tazminat (Rücuen Tazminat)

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslere dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adreslerde tanınmadığı belirtilerek davetiyelerin iade edildiği,davalıya ulaşılamadığı belirtildiğinden, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinde itibaren yedi günün sonundan başlamak üzere HMK 317.maddesi uyarınca iki hafta içinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, bunun yanında HMK 318. maddeye göre, cevap dilekçesiyle birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz ve elinizde bulunan delilleri dilekçeye eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermeniz, hususları 6100 sayılı HMK'nun 117, 122, 126, 127, 128, 129 maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere, ayrıca 20/10/2026 günü saat 11:30'da ön inceleme duruşması yapılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02498821 #ilan.gov.tr