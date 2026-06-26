T.C.FATSA1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C.FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1191

KARAR NO : 2026/408

Davacı Fevzi DEMİR tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı Cennet TÖNGELCİ'ye (TC: 105*****148) tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememiz dosyasında karar olarak;

"1)Davanın KISMENKABULÜ ile

Dava konusu Ordu ili, Fatsa ilçesi, Göller/Karşıyaka Mahallesi, 163 ada 21 parsel, 163 ada 23 parsel, 163 ada 27 parsel ve 169 ada 1 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimlerinin mümkün olmadığı anlaşıldığından taşınmazlar üzerindeki muhtesatlar ve sınırlamalar ile birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

2)Satışın açık artırma usulü ile umuma açık yapılmasına,

3)Taşınmazların satış bedelinin masraflar düşüldükten sonra tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık belgesindeki payları oranında tüm paydaşlara dağıtılmasına,

4)Borca yeter miktarda taşınmaz satışının Ordu ili, Fatsa ilçesi, Göller/Karşıyaka Mahallesi, 163 ada 21 parsel, 163 ada 23 parsel, 163 ada 27 parsel ve 169 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satış kararı ile gerçekleştirildiği anlaşılmakla;dava konusuOrdu ili, Fatsa ilçesi, Göller/Karşıyaka Mahallesi, 163 ada 25 parsel, 165 ada 6 parsel, 167 ada 29 parsel, 167 ada 47 parsel, 180 ada 9 parsel, 182 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davanın REDDİNE,

5)6100 Sayılı HMK'nun 322/2. maddesi gereğince satış memuru olarak Fatsa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine,

6)Karar kesinleşmesini müteakip başvuru halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın satış memurluğuna gönderilmesine,

7)Adli yardım kapsamında bulunan işbu dosya kapsamında suçüstü ödeneğinden karşılanan başvurma harcı 82,40-TL ve peşin harç 732,000-TL ile keşif harcı, bilirkişi ücreti, tebligat ve müzekkere gideri olarak hesaplanan toplam 30.194,50-TL'nin tapudaki payları oranında davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8)Davacı tarafın kendisini vekil marifetiyle temsil ettirmesi sebebiyle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre maktu olarak belirlenen 40.000-TL vekalet ücretinin tapudaki ve mirasçılık belgelerindeki payları oranında davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

9)Satış bedelindenbinde 11,38 oranında harç alınarak hazineye gelir kaydına, alınacak harcın tarafların tapudaki payları oranında paylaştırılmasına, taraflardan hisseleri oranında tahsiline,

10)6100 Sayılı HMK'nun 333. maddesi gereğince gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde re'sen davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇERİSİNDESAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YASA YOLU AÇIK OLMAK üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 12.05.2026" şeklinde hüküm verilmiş olup,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02496754 #ilan.gov.tr