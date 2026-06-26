Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2026/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Osmangaziİlçesi Selçukgazi Mahallesi 146 Ada 48 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 15.843,55 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-15 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere toprak işlemeyi engelleyici bir durum yoktur. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Selçukgazi Mahallesinden Seçköy Mahallesine ulaşım sağlayan Asfalt yola 170 metre cephesi bulunmaktadır.Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz kısmen Tarla, Kısmen İncirlik ve Kısmende Zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, Selçukgazi Mahalle Meydanına kuşuçuşu 970 metre mesafededir. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Kenarından Elektrik Hattı geçmektedir. Adresi : Bursa İli Osmangaziİlçesi Selçukgazi Mahallesi 146 Ada 48 Parsel Yüzölçümü : 15.843,55 m2 İmar Durumu:1/5.000 ölçekliOvaakça Nazım İmar Planında ''Tarım Alanı'' olarak tanımlanan bölgede kalmaktadır. Kıymeti : 23.765.325,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:11

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangaziİlçesi Selçukgazi Mahallesi 143 Ada 18 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 11.065,93 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 10-20 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Selçukgazi Mahallesinden Seçköy Mahallesine ulaşım sağlayan Asfalt yola 120 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz Boş Tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, Selçukgazi Mahalle Meydanına kuşuçuşu 1.480 metre mesafededir. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Kenarından Elektik Hattı geçmektedir. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Selçukgazi Mahallesi 143 Ada 18 Parsel Yüzölçümü : 11.065,93 m2 İmar Durumu: 1/5.000 ölçekliOvaakça Nazım İmar Planında ''Tarım Alanı ve kısmen yol alanı'' olarak tanımlanan bölgede kalmaktadır. Kıymeti : 11.065.930,00 TL KDV : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:11

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangaziİlçesi Selçukgazi Mahallesi 157 Ada 8 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.501,71 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Doğu tarafında bulunan Dere yatağı ve Komşu Parsellerden geçilmek sureti ile taşınmaza ulaşılmaktadır. Taşınmaz Dere yatağına açılan su havuzlarından şahıs imkanları ile sulama imkanı yapılabilen kısmen sulu tarım arazisidir. Taşınmaz kısmen Tarla olarak kullanılmaktadır. Üzerinde İncir Ağaçları ve Doğu tarafında Erik Ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, Selçukgazi Mahalle Meydanına kuşuçuşu 1.800 metre mesafededir. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi: Bursa İli Osmangaziİlçesi Selçukgazi Mahallesi 157 Ada 8 Parsel Yüzölçümü : 4.501,71 m2 İmar Durumu: 1/5.000 ölçekliOvaakça Nazım İmar Planında ''Tarım Alanı'' olarak tanımlanan bölgede kalmaktadır. Kıymeti : 2.701.026,00 TL KDV Oranı: %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:11

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02497377 #ilan.gov.tr