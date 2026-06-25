Örnek No:55*
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, 128 Ada, 31 Parsel, kerpiç garaj ve arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akköy Mahallesi 20407. Sokak No: 4 Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 1.590,10 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:10
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, 128 Ada, 32 Parsel, kerpiç ahır ve arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akköy Mahallesi 20407. Sokak No: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 766,98 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 460.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, 128 Ada, 38 Parsel, su kuyusu ve arsa nitelikli taşınmaaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akköy Mahallesi No: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 442,15 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:10
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, 258 Ada, 78 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ölmez Mahallesi Tıngır Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 48.610 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı dışında kaldığı belirtilmiştir
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:38
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02495586 #ilan.gov.tr