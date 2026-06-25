İ L A N
T.C.
ÇARDAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/90 Esas
KARAR NO : 2026/120
Mahkememizin 2023/90 Esas, 2026/120 Karar sayılı kararı; Denizli ili Bozkurt ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 309 ada 12 parselde kayıtlı 483,85 m² taşınmazın üzerindeki miras ortaklığının genel açık arttırma suretiyle tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak hissedarlar arasındaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02495817 #ilan.gov.tr