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T.C. ÇARDAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :26 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :26 Haziran 2026 , 00:06
Giriş Tarihi :26 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :26 Haziran 2026, 00:06

İ L A N

T.C.

ÇARDAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/90 Esas

KARAR NO : 2026/120

Mahkememizin 2023/90 Esas, 2026/120 Karar sayılı kararı; Denizli ili Bozkurt ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 309 ada 12 parselde kayıtlı 483,85 m² taşınmazın üzerindeki miras ortaklığının genel açık arttırma suretiyle tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak hissedarlar arasındaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02495817 #ilan.gov.tr