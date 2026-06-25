T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2025/3366 İdari Yaptırım 23/06/2026

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan dosya kapsamında sadece isim ve soy isim bilgisi olan NİU TEMİZLİK TEKSTİL GIDA VE AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİN para cezası olacak şekilde idari yaptırım kararı verildiği ancak bu şahsın herhangi bir kayıtlı adresi olmadığı, şahsa ulaşılamadığı, bu nedenle aleyhine kesilen idari yaptırım kararının kesinleştirilemediği ve infaz edilemediği, kesinleştirme ve infaz etme amacıyla Basın İlan Kurumunuzca ilanen tebliğ usulü ile tebliğ yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

Dolayısıyla aşağıda yayımlanması istenen metnin suç üstü ödeneğinden karşılanmak üzere Türkiye Geneli 50.000 Üstü Yerel İnternet Haber Sitesi (İl) gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının tarafımıza gönderilmesi kamu adına talep olunur.

Kabahat İşleyen :NİU TEMİZLİK TEKSTİL GIDA VE AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİN

"Esenyurt Vergi Dairesinin ihbarına konu NİU TEMİZLİK TEKSTİL GIDA VE AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİN ALACAKLARI SÜRESİ İÇERİSİNDE GETİRMEDİĞİNDEN 03/11/2025 tarih ve 2025/3366 sayılı dosyasından 13.034,26 TL idari para cezası verildiği, söz konusu idari para cezasını bu ilanen tebligatın süresi bitmesinden itibaren iki hafta içinde ödemeniz gerekmekte olup karara iki hafta içinde itiraz hakkınızda bulunmaktadır. Bu süre içinde ödeme yapmaz ya da itiraz etmezseniz karar kesinleştirilecek olup hakkınızda amme alacaklarının tahsilatı aşamasına geçilecektir."

Basın No: ILN02496408 #ilan.gov.tr