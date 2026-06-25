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HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/211 Esas

KARAR NO : 2025/312

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında dahili davalı Sude Naz Şan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, Mahkememizin 2022/211 esas 2025/312 karar sayılı kararı ile Dava konusu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Büyükkışla Köyü 157/ 1, 169 / 118, 169/ 212, 169 / 29 , 172/ 8 , 175 / 54 , 175 / 55 , 176 / 18 , 179 / 13 , 179 / 19 , 179 / 34 , 185 / 2 , 190 / 93 , 191 / 25 , 196/ 96 , 199 / 109 , 199 / 51 , 199 / 95 , 166 / 59 ada ve parsel sayılı taşınmazların bütün hak ve yükümlülükleri ile aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın tapu kaydındaki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE, Dava konusu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Büyükkışla Köyü 174 ada 4 parsel sayılı taşınmaz bakımından talebin feragat nedeniyle REDDİNE, davacılar Hüsne Polat ve Nafiye Korkmaz tarafınca toplam 26.185,45 TL yargılama giderinin davacılar payına düşen kısmı üzerine bırakılmak kaydıyla davalılardan satış bedelinden hisseleri nispetinde olmak üzere alınarak davacılara ödenmesine, davacı Hüsne Polat ve Nafiye Korkmaz kendisini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılar payına düşen kısmı üzerine bırakılmak kaydıyla davalılardan hissesi nispetinde olmak üzere alınarak davacılara ödenmesine, dair karar verildiği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği dahili davalı Sude Naz Şan'a ilanen tebliğ olunur.11/06/2026