ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)'nun 20.03.2025 tarihli ve 13380-19 sayılı kararı ile Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirket (Şirket)'ine, Kırklareli ilinde kurulacak R24-Balkaya Rüzgâr Enerji Santralı (R24-Balkaya RES) için 20.03.2025 tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere ÖN/13380-19/06415 numaralı ön lisans verilmiştir.



Söz konusu üretim tesisinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında Kurul tarafından 04.12.2025 tarihli ve 14002-12 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Bu kapsamdaki kamulaştırma işlemlerine konu ekli listede yer alan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8 inci maddesine göre anlaşarak satın alınması amacıyla bir toplantı düzenlenecektir.



Satın almaya ilişkin uzlaşma görüşmeleri, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Saat 14:00 de; Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Devlet Mah., 19. Cad. Spor Sk. No: 33/A Vize/ Kırklareli adresinde yapılacaktır. İlgililerin uzlaşma görüşmesinde beraberinde getirmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Tapu sahibi ölü ise hukuken taraf teşkil edilebilmesi için uzlaşma görüşmesinden önce tapu müdürlüğüne müracaat edilerek intikal yaptırması, uzlaşma sağlanabilmesi için de mirasçıların tamamının belirtilen toplantıya katılmaları gerekmektedir.



Toplantıda uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince taşınmazın bedelinin tespiti ve Maliye Hazinesi adına tescili için Kurumumuz tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır.



Bilgilerini ve gereğini rica ederim.



KIRKLARELİ İLİ, VİZE İLÇESİ ÇAKILLI/HÜRRİYET VE EVRENLİ KÖYÜNDE YAPILACAK OLAN ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO KÖYÜ / MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KULLANILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 1 ÇAKILLI/ HÜRRİYET 203 1 FİRDEVS ÇELİKTEN

FATMA ÇELİKTEN (OLCAŞ) OSMAN

OSMAN 3/16

15/64 TARLA 20031,94 2158,37 0,00 2 EVRENLİ 192 42 HANİFE SARI ALİ TAM TARLA 21790,51 2821,55 0,00

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