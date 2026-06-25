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CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/3 Esas

KARAR NO : 2025/12

Mahkememizden verilen 10/07/2025 tarih ve 2022/3 Esas 2025/12 Karar sayılı ilamında davanın Reddine karar verilmiş olup:1-Davacı Maliye Hazinesi ile diğer davacıların davasının REDDİ ile, A)Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 210 parselin İbrahim KÜÇÜKOĞLU'nun ölü olması nedeniyle tamamı 7 hisse kabul edilerek; 1'er payının İbrahim çocukları Zeycan TURUŞLU, Hüseyin KÜÇÜKOĞLU, Mükerrem ARICI, Adnan KÜÇÜKOĞLU, Müzeyyen KÜÇÜKOĞLU, Müjgan BAKAN, Bedia KÜÇÜKOĞLU adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, B)Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 319 parsele ilişkin müdahil Kazım TENTİFOĞLU'nun müdahale talebinin KABULÜ ile, 18400079762 T.C Kimlik Numaralı Celil oğlu Kazım TENTİFOĞLU adına tam hisse ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, C)Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 331 parselin Mehmet TURAN'ın ölü olması nedeniyle tamamı 4 hisse kabul edilerek; 1'er payının Mehmet çocukları Mesut TURAN, Cengiz TURAN, Tuncay TURAN, Maliki Ejder TURAN adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, D)Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 332 parselin İsmail Duman'ın ölü olması nedeniyle tamamı 320 pay kabul edilerek; 80'er payın İsmail çocukları Güldane DUMAN, Ferdane DUMAN, 20 payının Osman kızı Emine DUMAN, 15'er payının Duran çocukları Beyhan DUMAN, Bülent DUMAN, Burak DUMAN, Belgin AKPARLAK, 16'şar payın Samim çocukları Selda KAHRAMAN, İbrahim DEĞİRMENCİ, Sevil KARABAŞ, Sevim OMAY, Derya DEMİRKIRAN adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 206 parsel hakkında, Mahkememizin 08/10/91 tarih ve 1980/2213 Esas, 1991/60 Karar sayılı ilamının; Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 21/09/94 tarih ve 1992/2278 Esas, 1994/8105 Karar sayılı ilamı onandığından, hakkında yeniden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,3-Adana İli, Ceyhan İlçesi, Üçdutyeşilova Köyü 276 parsel hakkında, Mahkememizin 12/09/1990 tarih ve 1988/37 Esas, 1990/252 Karar sayılı ilamının; taraflarca süresinde temyiz edilmeksizin kesinleştiğinden, hakkında yeniden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,...Dair, verilen bu karara karşı, Mahkememize veya başka bir yer Kadastro Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirmek sureti ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 (İKİ) HAFTALIK yasal süre içerisinde YARGITAY nezdinde TEMYİZ YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.10/07/2025

İş bu hüküm özeti ile Davacı M. Hazine vekilince 11/08/2025 tarihli temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davacı Merve Özen, davalılar Fazilet Göçemen, Metin Şimşek, Adnan Koca, Ahmet Eygi ve Selma Ay'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen tarafların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile Yargıtay nezdinde Mahkeme Kararını Temyiz etmeleri, ilan tarihinden itibaren Mahkeme Kararını Temyiz etmemeleri veya Temyiz edipte Yargıtayca Ret edilmesi halinde Mahkeme Kararının kendi yönlerinden kesinleşeceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02496931 #ilan.gov.tr