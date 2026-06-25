ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN



MADDE1- İlçemiz Muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda dökümleri belirtilen taşınmazların satışına dair ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 06.07.2026 Pazartesi günü ihale edilecektir.

A) Orta Mahalle 1011 Ada 2 parsel

S.

NO ADA PARSEL KAT BLOK/

DAİRE NO M2 NİTELİĞİ PEŞİNAT KALAN

24 AY

VADELİ

ÖDEME TAKSİTLİ SATIŞ TOPLAM BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 1011/2 7.KAT A blok 27Nolu Kat İrtifakı 160 MESKEN 2.217.000,00 3.283.000,00 5.500.000,00 165.000 09:00 2 1011/2 ZEMİN KAT A blok 37Nolu Kat İrtifakı 58 İŞYERİ 2.580.000,00 3.820.000,00 6.400.000,00 192.000 09:10 3 1011/2 ZEMİN KAT A blok 38Nolu Kat İrtifakı 101 İŞYERİ 4.475.000,00 6.625.000,00 11.100.000,00 333.000 09:20 4 1011/2 ZEMİN KAT A blok 39Nolu Kat İrtifakı 76 İŞYERİ 4.435.000,00 6.565.000,00 11.000.000,00 330.000 09:30 5 1011/2 ZEMİN KAT A blok 40Nolu Kat İrtifakı 80 İŞYERİ 4.670.000,00 6.930.000,00 11.600.000,00 348.000 09:40 6 1011/2 ZEMİN KAT A blok 41Nolu Kat İrtifakı 140 İŞYERİ 8.185.000,00 12.115.000,00 20.300.000,00 609.000 09:50 7 1011/2 7.KAT B blok 20Nolu Kat İrtifakı 192 MESKEN 2.520.000,00 3.730.000,00 6.250.000,00 187.500 10:00 8 1011/2 9.KAT B blok 26Nolu Kat İrtifakı 192 MESKEN 2.520.000,00 3.730.000,00 6.250.000,00 187.500 10:10 9 1011/2 ZEMİN KAT B blok 28 Nolu Kat İrtifakı 175 İŞYERİ 10.230.000,00 15.145.000,00 25.375.000,00 761.250 10:20 10 1011/2 ZEMİN KAT B blok 31 Nolu Kat İrtifakı 70 İŞYERİ 4.090.000,00 6.060.000,00 10.150.000,00 304.500 10:30

B) Aşağıda belirtilen taşınmazlar peşin olarak satılacaktır.

S.NO MAHALLE ADA/PARSEL NİTELİĞİ M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNATI İHALE SAATİ 1 BEYYENİCE 161/5 ARSA 6689,19 33.000.000,00 990.000 10:40 2 BEYYENİCE 162/5 ARSA 4972,71 24.000.000,00 720.000 10:50 3 KİRAZLIKÇAY 1404/3 ARSA 1344,11 28.000,000,00 840.000 11:00 4 YAMANLI 119/37 TARLA 3556,57 7.100.000,00 213.000 11:10 5 GÜNEŞLİ 102/2 TARLA 2728,14 2.700.000,00 81.000 11:20 6 BEYYENİCE 139/4 TARLA 3636,13 1.800.000,00 54.000 11:30 7 BEYYENİCE 139/5 TARLA 2623,1 1.300.000,00 39.000 11:40 8 Y.KAVACIK 112/29 TARLA 8191,5 5.300.000,00 159.000 11:50 9 ARIMKÖSELİ 102/4 ARSA 1531,1 1.000.000,00 30.000 12:00 10 AŞIKLI 105/117 TARLA 2917,72 1.500.000,00 45.000 12:10 11 TAŞDEMİR 105/14 TARLA 7132,57 3.200.000,00 96.000 12:20 12 TAŞDEMİR 115/31 TARLA 1365,03 1.700.000,00 51.000 12:30 13 EĞRİKUM 102/163 TARLA 2299,85 2.750.000,00 82.500 12:40

MADDE2-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI ihaleye çıkarılan taşınmazın; Muhammen Bedeli geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

MADDE3- İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2.Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE4- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:

a. İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç ihale günü olan 06.07.2026 tarih ve saat 09:00'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi bağımsız bölüme ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 06.07.2026 tarih ve saat 09:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

MADDE5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLER

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.

b. Kanuni ikametgâh belgesi.

c. Türkiye'de tebligat için adres beyanı

d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. (Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır.)

e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

TÜZEL KİŞİLER

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. (Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır.)

d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

MADDE6-İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE7.İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 8. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.

İlan olunur

Basın No: ILN02497366 #ilan.gov.tr