İ L A N

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/173 Esas 19.06.2026

Adana ili Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesinde bulunan 106 ada 15 parsel numaralı taşınmazın sahibi olan Halil oğlu İbrahim Avcı'nın yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.

Basın No: ILN02495190 #ilan.gov.tr