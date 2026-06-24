Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, ÇENGELKÖY Mahalle/Köy, 1000 Ada, 11 Parsel, Memurluğumuzca yapılan görevlendirme sonucu bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda; "Satışa konu taşınmaz Bahçelievler Mahallesi Bağdaşım Sokak, No:14 (1000 ada 11 parsel) Üsküdar/İstanbul adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz Bağdaşım Sokak cephelidir Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, 1000 Ada 11 parsel 1.394,00 m yüzölçümüne sahiptir. Niteliği "ARSA" olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılaşmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz boş arsa vaziyetindedir. Taşınabilir konteyner bulunmaktadır. Davaya konu parsel Bağdaşım Sokak cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsel ile çevrilidir. Parsel, Üsküdar ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olup dikdörtgen benzer (yakın) bir geometrik şekle sahiptir." yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Bahçelievler Mah. Bağdaşım Sok. No: 14Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.394 m2

İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/21 (Satış) sayılı

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-98901083-115-336282 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Bahçelievler (eski Çengelköy) Mah. 185 pafta, 1000 ada, 11 parsel sayılı yer, 26.09.2016 t.t.'li ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında; 1. Etapta, kısmen imar yolu alanında, kısmen anaokulu alanında, kısmen de TAKS: 0.15 yapılanma koşullarında, Hmax:15.50m. (5 kat) irtifada yüksek yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Ancak söz konusu parselin komşu parselleri olan 27 ve 30 parsel sayılı taşınmazlar tek başına yapılanma şartlarının sağlayamadığından 1000 ada, 11 parsel ile tevhiden uygulama yapılacaktır. Ayrıca, parsel hisseli olduğundan tüm hissedarların muvafakatı olmadan, imar

parseli oluşturulmadan imar uygulaması yapılamaz denilmektedir.

Kıymeti : 55.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:31

23/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.