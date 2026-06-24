T.C.

İSTANBUL ANADOLU

49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/24 Esas

KARAR NO : 2026/153

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2026 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Oğuz ve Leyla kızı, 11/08/2004 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı ÇAĞLA KEMİKSİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.06.2026

Basın No: ILN02496055 #ilan.gov.tr