İ L A N

T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/286 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DAVALILAR : CUMA YİĞİT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından 06/01/2026 havale tarihli dava dilekçesi ile Diyarbakır İli Çermik İlçesi Kırmatepe Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro kanununun 22. Maddesi kapsamında yapılan kadastro güncelleme çalışmalarında davalıya ait tapuda 103 parsel ve yüz ölçümü 39.250,00 m² olarak kayıtlı taşınmazın, kadastro güncelleme çalışmaları sonucu 130/91 parsel olarak yüz ölçümünün ise 47.343,87 m²'ye çıkarılmak suretiyle yapılan düzeltme işleminin iptali ile yüz ölçümünde meydana gelen artışın iptaline, yüz ölçümünde meydana gelen artışın hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talebinde bulunduğu bildirmiştir.

Mahkememizce davalının UYAP sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığı, Çermik Tapu Müdürlüğü'nden yapılan sorgulamada ve kolluk marifetiyle yapılan araştırmalardan da bir netice alınmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalılar CUMA YİĞİT'e İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.