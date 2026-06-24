T.C.
BATMAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kohikan köyü 2196 ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 2727.02 m²lik alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 30/09/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.19/06/2026
Hakim 118240
Davalı Davalı Davalı Davalı
Ahmet Tokdemir Burcu Türkoğlu Hamdiye Emen Mehmet Eşref Görür
İbrahim Tokdemir Divan Akın Hamdiye Görür Mehmet Sait Göymen
Abbas Tokdemir Dolunay Avcı Hanım Özdemir Mehmet Sait Okuyucu
Abdullah Çelik Edip Çelik Hasan Çelik Mehmet Şah Akın
Abdullah Şengel Egemen Akın Hasan Göymen Melahat Gezer
Abdulselam Şeker Emine Akın Hasibe Altun Melek Cuci
Adnan Sevim Emine Madencioğlu Hatice Yıldız Mercan Şeker
Ahmet Adıyaman Emine Tekin Hikmet Rüzgar Meryem Görür
Ahmet Görür Esra Kandemir Hülya Yasak Misal Adıyaman
Ahmet Hasan Şengel Fahrettin Sevim İlknur Şeker Muhammed Sevim
Ali Sevim Fahriye Görür İrfan Çelik Muhammet Ali Şengel
Ali Şeker Fatma Seven İskender Adıyaman Muhammet Hüseyin Şengel
Arif Şengel Feremez Çelik Kadriye Akın Murat Adıyaman
Aydın Göymen Ferız Çelik Kadriye Göymen Murat Akın
Aynulhayat Kaya Fevzi Çelik Kamuran Akın Murat Göymen
Aysel Adıyaman Fevziye Ak Kazım Çelik Mustafa Yağız
Aysel Aslan Fırat Adıyaman Kenan Kartal Münevver Güven
Ayşe Buluntcilay Fikriye Turan Laman Göymen Nahide Ekinci
Aziz Adıyaman Gazal Çelik Lokman Adıyaman Naime Kartal Atalay
Bahar Adıyaman Gülizar Akın Maşallah Seven Necat Sevim
Bahar Onal Gülperi Zengin Mehmet Adıyaman Nevin Ayhan
Benisaade Tokdemir Gülsüm Görür Mehmet Çelik Numan Kartal
Birsen Tacar Gülşah Taşkesen Mehmet Görür Osman Şeker
Buğra Tokdemir Halime Sadiye Adıyaman Mehmet Sevim Ömer Sevim
Burak Tokdemir Halime Memiş Mehmet Bedirhan Işık Özlem Şimşek
Rahime Sevim Ramazan Adıyaman Ramazan Şeker Recep Adıyaman
Rıfat Çelik Saliha Şeker Tanık Seve Gül Sezai Şeker
Sirdin Akın Süleyman Çelik Süleyman Sevim Şaban Tokdemir
Şehmus Kartal Şükran Alan Şükriye Tunç Şükrüye Kartal
Tahir Görür Tahir Sevim Tuana Aslan Vahide Öner
Vedat Özgün Vehbi Şeker Yeter Çelik Yüksel Gül
Zekiye Kartal Zemzem Sevim Zeynep Şengel Kırmızı Zübeyde Aslan
Zümrete Sevim Atiye Doğan Ayşe Şengel Fatma Görür
Hasan Okuyucu Hüzni Çelik Mehmet Reşat Sevim Meyase Kanar
Nasrettin Kanar Vehbi Akın
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