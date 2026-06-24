T.C.

BATMAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kohikan köyü 2196 ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 2727.02 m²lik alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 30/09/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.19/06/2026

Hakim 118240

Davalı Davalı Davalı Davalı

Ahmet Tokdemir Burcu Türkoğlu Hamdiye Emen Mehmet Eşref Görür

İbrahim Tokdemir Divan Akın Hamdiye Görür Mehmet Sait Göymen

Abbas Tokdemir Dolunay Avcı Hanım Özdemir Mehmet Sait Okuyucu

Abdullah Çelik Edip Çelik Hasan Çelik Mehmet Şah Akın

Abdullah Şengel Egemen Akın Hasan Göymen Melahat Gezer

Abdulselam Şeker Emine Akın Hasibe Altun Melek Cuci

Adnan Sevim Emine Madencioğlu Hatice Yıldız Mercan Şeker

Ahmet Adıyaman Emine Tekin Hikmet Rüzgar Meryem Görür

Ahmet Görür Esra Kandemir Hülya Yasak Misal Adıyaman

Ahmet Hasan Şengel Fahrettin Sevim İlknur Şeker Muhammed Sevim

Ali Sevim Fahriye Görür İrfan Çelik Muhammet Ali Şengel

Ali Şeker Fatma Seven İskender Adıyaman Muhammet Hüseyin Şengel

Arif Şengel Feremez Çelik Kadriye Akın Murat Adıyaman

Aydın Göymen Ferız Çelik Kadriye Göymen Murat Akın

Aynulhayat Kaya Fevzi Çelik Kamuran Akın Murat Göymen

Aysel Adıyaman Fevziye Ak Kazım Çelik Mustafa Yağız

Aysel Aslan Fırat Adıyaman Kenan Kartal Münevver Güven

Ayşe Buluntcilay Fikriye Turan Laman Göymen Nahide Ekinci

Aziz Adıyaman Gazal Çelik Lokman Adıyaman Naime Kartal Atalay

Bahar Adıyaman Gülizar Akın Maşallah Seven Necat Sevim

Bahar Onal Gülperi Zengin Mehmet Adıyaman Nevin Ayhan

Benisaade Tokdemir Gülsüm Görür Mehmet Çelik Numan Kartal

Birsen Tacar Gülşah Taşkesen Mehmet Görür Osman Şeker

Buğra Tokdemir Halime Sadiye Adıyaman Mehmet Sevim Ömer Sevim

Burak Tokdemir Halime Memiş Mehmet Bedirhan Işık Özlem Şimşek

Rahime Sevim Ramazan Adıyaman Ramazan Şeker Recep Adıyaman

Rıfat Çelik Saliha Şeker Tanık Seve Gül Sezai Şeker

Sirdin Akın Süleyman Çelik Süleyman Sevim Şaban Tokdemir

Şehmus Kartal Şükran Alan Şükriye Tunç Şükrüye Kartal

Tahir Görür Tahir Sevim Tuana Aslan Vahide Öner

Vedat Özgün Vehbi Şeker Yeter Çelik Yüksel Gül

Zekiye Kartal Zemzem Sevim Zeynep Şengel Kırmızı Zübeyde Aslan

Zümrete Sevim Atiye Doğan Ayşe Şengel Fatma Görür

Hasan Okuyucu Hüzni Çelik Mehmet Reşat Sevim Meyase Kanar

Nasrettin Kanar Vehbi Akın

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