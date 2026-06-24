T.C.

ADANA

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/319 Esas 21.05.2026

Konu :

İLAN METNİ

Davacı , HALİL YÜKSEK ile Davalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmazın Adana ili Sarıçam ilçesi Hocallı mahallesinde kain 16709 ada 395 parselin güneyi,16709 ada 394 parselin kuzeyinde ve 16709 ada 393 parselin batısında bulunan tarla vasfında ve 1840.00 m2 alana sahip olan eski Tescil Harici alan kullanıcı olarak bulunan HALİL YÜKSEK adlarına kayıtlı taşınmazın 4721 Sayılı TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca davacı HALİL YÜKSEK adına tescili istendiğinden bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenlerin, Adana 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/319 esas sayılı dava dosyasına müraacatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02495189 #ilan.gov.tr