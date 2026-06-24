BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
- Bağcılar ilçesinde bulunan, Güneşli Mahallesi, Fevziçakmak Caddesi, No:24 adresindeki 143 araçlık Kapalı Otopark, Güneşli Mahallesi, 1342. Sokak No:1 adresindeki Mustafa Öztürk Parkı içerisindeki Halı Saha, 15 Temmuz Mahallesi, 1494. Sokak No:31 adresindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisindeki Halı Saha, 100. Yıl Mahallesi, Fetih Caddesi, No:24 adresindeki Halı Saha, Merkez Mahallesi, Esenler Caddesi, No:50/1 adresindeki Millet Bahçesi içerisindeki Halı Saha, Kazım Karabekir Mahallesi, 338. Sokak, No:20 adresindeki Halı Saha tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
- Muhammen aylık kira bedeli KDV dahil Toplam 1.200.000,00 TL 'dir.
- Geçici Teminat Bedeli 1.296.000,00 TL olup, güvence bedeli tutarı ise 10.000.000,00 TL'dir.
- Şartname 50.000,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
- İhale 09.07.2026 tarihinde saat 10:00'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 30.07.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 20.08.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 08.07.2026 tarihinde saat 16:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Basın No: ILN02492157 #ilan.gov.tr