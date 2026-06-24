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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Giriş Tarihi :25 Haziran 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :25 Haziran 2026 , 00:04
Giriş Tarihi :25 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :25 Haziran 2026, 00:04
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
  1. Bağcılar ilçesinde bulunan, Güneşli Mahallesi, Fevziçakmak Caddesi, No:24 adresindeki 143 araçlık Kapalı Otopark, Güneşli Mahallesi, 1342. Sokak No:1 adresindeki Mustafa Öztürk Parkı içerisindeki Halı Saha, 15 Temmuz Mahallesi, 1494. Sokak No:31 adresindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisindeki Halı Saha, 100. Yıl Mahallesi, Fetih Caddesi, No:24 adresindeki Halı Saha, Merkez Mahallesi, Esenler Caddesi, No:50/1 adresindeki Millet Bahçesi içerisindeki Halı Saha, Kazım Karabekir Mahallesi, 338. Sokak, No:20 adresindeki Halı Saha tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Muhammen aylık kira bedeli KDV dahil Toplam 1.200.000,00 TL 'dir.
  3. Geçici Teminat Bedeli 1.296.000,00 TL olup, güvence bedeli tutarı ise 10.000.000,00 TL'dir.
  4. Şartname 50.000,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.
  5. İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
  6. İhale 09.07.2026 tarihinde saat 10:00'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
  7. Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 30.07.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 20.08.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
  8. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 08.07.2026 tarihinde saat 16:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın No: ILN02492157 #ilan.gov.tr