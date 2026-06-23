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T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/218 Esas 19.06.2026

Dava konusu edilen İzmir ili, Urla ilçesi, Atatürk mah, 4909 ada, 5 parsel numaralı 3.326,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın paydaşları, Cemile, Hasan Kızı Emine, Mehmet kızı Kamerya, Mehmet kızı Hatice, Mehmet kızı Nazife, Mehmet kızı Kerime, Mehmet kızı Leyla isimli şahısların sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 16/12/2026 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur. 19.06.2026

GAİP : İzmir ili, Urla ilçesi, Atatürk mah, 4909 ada, 5 parsel numaralı 3.326,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın paydaşları, Cemile, Hasan Kızı Emine, Mehmet kızı Kamerya, Mehmet kızı Hatice, Mehmet kızı Nazife, Mehmet kızı Kerime, Mehmet kızı Leyla

Basın No: ILN02494992 #ilan.gov.tr