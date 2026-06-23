İ L A N

T.C.

KUMRU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/192 Esas 13.04.2026

Davacı , MEHMET ÇOKYAŞAR ile Davalılar , ABDULLAH ERARU, ABDULLAH KARADAĞ, ADEM BADIR, ADEM ERARU, AHMET DAYANIKLI, AHMET ERARU, ALİ FARAŞ, AYSEL FARAŞ, AYŞE DAYANIKLI, AYŞE ŞEKER, AYTEN ÇÖP, DERYA FARAŞ, EMİNE İZ, EMİNE İZ, EMİNE KUBUZ, ESME İZ, FARUK ALPHAYTA, FATİH ALPHAYTA, FATMA SÜLÜK, GÜLLÜ ÇOKYAŞAR, HÜSEYİN DAYANIKLI, İSA ÇOKYAŞAR, İSA İRKEN, MAKBULE GÖÇ, MEHMET İZ, MEVLÜDE ERARU, MURAT DAYANIKLI, MURAT ERARU, MURAT FARAŞ, MUSA ÇOKYAŞAR, MUSA DAYANIKLI, MUSTAFA ERARU, NAMIK ALPHAYTA, NİHAT DAYANIKLI, NURCAN FARAŞ, ÖMER DAYANIKLI, SEDAT FARAŞ, SEMA NAYCI, SERPİL FARAŞ, SEVDA FARAŞ, SONGÜL BOZKURT, ŞÜKRÜ DAYANIKLI, TÜLAY DEMİREL, YADİKAR DAYANIKLI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin dava dilekçesinin ve dahili davalı dilekçesinin Dahili Davalı Fatma Sülük'e tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Yasa 25. Madde gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekteki dava dilekçesine ve dahili davalı dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine bu süre zarfında mahkemeye başvurmanız halinde, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, Fatma Sülük isimli şahsa ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

EK : Dahili Davalı Dilekçesi, Dava Dilekçesi

Basın No: ILN02494977 #ilan.gov.tr