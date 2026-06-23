İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/702 03/04/2026

İLAN

Davacı Seyfullah AKMAN ile Davalı Pelşin AKMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

Seyfettin ve Semira kızı 13/04/2004 doğumlu 10118880456 T.C. Nolu Pelşin AKMAN 'a tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu' nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Seyfullah AKMAN vekili dava dilekçesinde; tarafların 2022 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, küçük çocuk Uras 'ın müvekkilin çocuğu olmadığını, zina sonucu dünyaya geldiğini, babasının kim olduğunun bilinmediği, küçüğün devlet koruması altında bulunduğunu, taraflar arasında derdest boşanma davalarının bulunduğunu, yukarıda belirtilen nedenlerle davanın kabulüne, küçük çocuk Uras 'ın müvekkilinin çocuğu olmadığı ve soybağının reddine, küçüğün nüfus kayıtlarının düzeltilmesine, müvekkilinin kaydından düşülmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce düzenlenen 25/09/2025 tarihli tensip tutanağının ve dava dilekçesinin davalıya tebliği yapılamadığından dosyanın sürüncemede kalmaması için duruşma günü tayin edildiği, duruşmanın 15/10/2026 günü saat 11:00 'e bırakıldığı tarafınıza ihtar olunur.

Basın No: ILN02495009 #ilan.gov.tr