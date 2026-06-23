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T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/166 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 1318 ada, 18 parsel sayılı 103,50. m² yüzölçümlü taşınmazın Sultan Bayezid Vakfı'ndan icareli taşınmazın 280/37440 hissesinin Konsetta Rejina adına kayıtlı olduğunu, Konsetta Rejina'nın kim ve nerede olduğunun tespit edilemediğini, şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığı için Şişli 3. Sulh Hukuk Hakimliği'nin 31/12/2002 tarih, 2002/1384 Esas ve 2002/1768 Karar sayılı ilamla İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edildiğini, bu tür şahıslar için 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesinin bulunduğunu, dava konusu taşınmaza ait 280/37440 hissenin Sultan Bayezid Vakfı adına tescilinin gerektiğini beyan ve talep etmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın 280/37440 hisse maliki olan Konsetta Rejina'nın hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü bulunanların 6 ay içinde İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/166 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 12/08/2025

Basın No: ILN02494766 #ilan.gov.tr