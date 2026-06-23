T.C. İNEGÖL 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2026/278 - 2026/315 E/K

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ :SEYHAN ANT,

SANIK :CAN KAYA, Düzgün ve Hülya oğlu, 12/01/1991 Konak doğumlu.

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 23/12/2022

SUÇ YERİ : İnegöl

KARAR TARİHİ : 21/05/2026

Yukarıda açık kimlik bilgisi ve üzerine atılı suç yazılı sanık Can KAYA hakkında İnegöl 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21.05.2026 tarih ve 2026/278 esas, 2026/315 karar sayılı dosyasında yapılan açık yargılama sonucunda;

Sanık Can KAYA'nın 23.12.2022 tarihinde işlediği iddia olunan Dolandırıcılık suçu nedeniyle CMK'nın 18/2 maddesi uyarınca yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İzmir Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık Can KAYA'ya tüm arama ve bildirilen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ dönmesi nedeniyle gerekçeli kararın tebliğ işleminin yapılamadığı anlaşıldığından, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.22.06.2026

Basın No: ILN02494575 #ilan.gov.tr