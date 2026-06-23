İ L A N

T.C.

HADİM

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2020/610 Esas - 2024/462 Karar

Dahili Davalı Ayten ÜNÜVAR, Sıtkı ÜNÜVAR, Sultan KARGIN

Davacılar DSİ, ile Davalılar Ayten Ünüvar, Sıtkı Ünüvar ve Sulta Kargın arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar Ayten Ünüvar, Sıtkı Ünüvar ve Sulta Kargın'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi evrakının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 08/01/2026