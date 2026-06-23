İ L A N

T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/760 Esas

DAVALI : ADNAN ÇERİ TC: 47947420164

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi, tanıklarınızın ad,soyadlarını,adreslerini hangi hususta dinleteceğinizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız, savunmalarınızı ve delillerinizi somutlaştırmanız, elinizde bulunan delilleri ibraz etmeniz ve gerektiğinde delil avansını yatırmanız İHTAR olunur.(HMK 121,122,127,128,129/1,140/5,145/194,240,mad.), Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02494251 #ilan.gov.tr