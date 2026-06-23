İ L A N

T.C.

BODRUM

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/777

KARAR NO : 2025/340

DAVACI : K.H.

KATILAN : Nihal KELLECİ

SANIK : JASUR TOJIBOEV- Kimlik No:99******510

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 07/10/2021

SUÇ YERİ : Bodrum

KARAR TARİHİ : 21/05/2025

Sanık JASUR TOJIBOEV'in adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 21/05/2025 tarih ve yukarıda esas- karar numarası yazılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar Özeti:

"H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;

1-)Sanık Jasur Tojiboev'in üzerine atılı TCK 158/1-f-son maddesinde yer alan Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu işlediği sabit görülerek, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son maddesi gereğince suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zararın miktarı nazara alınarak takdiren 4 Yıl Hapis ve 84 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın aynı suç işleme kastı ile suça konu eylemini birden fazla kez işlediği sabit görülerek, verilen cezada TCK.'nın 43/1. maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında arttırım yapılarak, 5 Yıl Hapis ve 105 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın sabıkasız geçmişi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek, sanık hakkında TCK'nın 62 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 87 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen 87 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi özellikleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca bir tam gün karşılığı 20 TL'den olmak üzere toplam 1.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Adli para cezasının miktarı nazara alınarak taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına,

Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde ödenmeyen adli para cezasının ödenmeyen kısmının tamamının muaccel hale geleceği ve ödenmeyen adli para cezası miktarının kısmen veya tamamen hapse çevrilerek 6545 sayılı Kanunun 81 maddesiyle değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesi gereğince infaz edilebileceği hususunun sanığa ihtarına,

Sanığa verilen cezadan başkaca kanuni ya da takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına, sanığın neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS VE 1.740 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-)Sanık hakkında 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişiklikten sonra oluşan duruma göre TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

4-)Sanığa verilen netice hapis cezasının süresinin 2 yılın üzerinde olduğundan, sanık hakkında CMK'nın 231. maddesi ve TCK'nın 51/1 ve 50/1 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

5-)Karar kesinleştiğinde, 5320 S.K.'nun 16. maddesi gereğince karardan bir örneğinin soruşturma aşamasında görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

Bu dosyada yapılan 1 tebligat gideri 87,00 TL olmak üzere toplam 87,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair; Türk Milleti adına, 5271 sayılı Kanunda 7499 sayılı Kanunun 19. maddesi ile yapılan değişiklik itibari ile 5271 sayılı CMK'nın 273. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesine İlgili Ceza Dairesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı taktirde karar kesinleşecek ve infaza verilecektir.) mütalaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı.21.05.2025"

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.19/06/2026

Basın No: ILN02494248 #ilan.gov.tr