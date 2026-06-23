İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



İstanbul Üsküdar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ev Hayvanı Terki konulu evrak çeşitli sebeplerle ilgili şahıssa tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen Ev Hayvanı Terki konulu evrak 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO ŞAHIS ADI SOYADI İKAMET ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ EVRAK SAYI VE TARİHİ TEBLİĞİ YAPAN İDARE 1 Kimberly Jean HITCHCOCK Bulgurlu Mah. Söğütlü çayır Cad. Aydın evler Sit Sitesi No:21/F İç kapı No:4 Üsküdar/İstanbul 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmü gereği 11.06.2026 tarih E.25162310 Üsküdar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

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