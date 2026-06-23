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BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2045 Esas

KARAR NO : 2025/496

DAVALI : MEHMET KÖSLÜOĞLU

Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2- Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kapullu Mahallesi 1899 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporu ekindeki gösterilen 396,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile taşınmazın davacı Maliye Hazinesi adına tapuya TESCİLİNE,

3-Tespit edilen toplam 52.131,42 TL kamulaştırma bedelinin, dava tarihi olan 21/12/2023 tarihinden mahkeme karar tarihi olan 08/07/2025 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026

Basın No: ILN02494771 #ilan.gov.tr