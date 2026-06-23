İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

SATILIK TAŞINMAZLAR

1-İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Abdülvelit (Defterdar) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel numaralı, toplam 1.308,00 m² yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazların 130.800.000,00-TL tahmini bedel üzerinden 07.07.2026 Salı günü saat 11:00'da tek ihale ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Geçici teminatı 26.160.000,00-TL'dir. Ayrıntılı bilgi için https://istanbul.csb.gov.tr (Milli Emlak Duyuruları bölümünden)

Basın No: ILN02494229 #ilan.gov.tr