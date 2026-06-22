Örnek No:55*

T.C.

NEVŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/157 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/157 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Çayırlı Mahallesi Köyiçi Mevki 162 Ada 6 Parsel sayılı Arsa vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Aksaray-Nevşehir Karayoluna300 m mesafededir. Adresi : Çayırlık Mahallesi Çatalkaya Caddesi No:52 Acıgöl/ NEVŞEHİRYüzölçümü: 574,00 m2

İmar Durumu: İmar planında Ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti: 4.305.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02490967 #ilan.gov.tr