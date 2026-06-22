T.C.

KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/67 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İli Bahçelievler Mh.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi Merkez

Yüzölçümü : 41.575,73 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Tarım Alanında kalmakta olduğu, yola terkinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Üst ölçek plan olan Konya- Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İncelendiğinde bir kısmının sulu tarım alanında, bir kısmının OSB kaldığı anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 18.709.078,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02491220 #ilan.gov.tr