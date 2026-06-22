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SEYDİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/214

KARAR NO : 2026/214

Davacı NİYAZİ TÜTÜNCÜ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Ayrıntısı ve Yasal Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVACININ BOŞANMA TALEBİNİN KABULÜNE,

1-Davacının boşanma talebinin kabulü ile; Konya İli Seydişehir ilçesi Taraşçı mah Cilt No:44, Hane No:96, bsn: 127'da nüfusa kayıtlı Mehmet Arif ve Hatice 'den olma 01/12/1994 d.lu 56149221134 Tc nolu Niyazi TÜTÜNCÜ ile Konya İli Seydişehir ilçesi Taraşçı mah Cilt No:44, Hane No:96, bsn: 173'da nüfusa kayıtlı Mustafa ve Ayşe 'den olma 01/06/1993 d.lu 46024629070 Tc nolu Bahar TÜTÜNCÜ'nün TMK'nın 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 732,00-TL harçtan peşin alınan 615,40-TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan ilanen tebligat masrafları da dahil olmak üzere 37.592,50-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafından yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu hususta hüküm tesisine yer olmadığına

5-6100 sayılı HMK'nun 302/4. ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddeleri uyarınca dosyanın tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip dizi listesine bağlanmasına,

6-6100 sayılı HMK 120 ve 333. Maddeleri gereğince taraflarca yatırılan gider avansının kalan kısmının kararın kesinleşmesi halinde, taraflarca numarası bildirilecek hesaba, hesap numarası bildirilmediği takdirde adreslerine ödemeli olarak re'sen gönderilmesine,

Dair, davacı asilin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren yasal iki haftalık süresi içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, davalının yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeni ile iş bu mahkememiz gerekçeli kararının Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2026

Basın No: ILN02492961 #ilan.gov.tr