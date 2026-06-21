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T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/381 Esas

DAVACI : ÖZNUR CANDAN - 18629897314 -

VEKİLİ : FEVZİ YARBAŞ -

DAVALI : MUSTAFA TEMEL - 14146353456-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tensip zaptının ilanen tebliğ edilmiştir.

Bilirkişi raporunda ; Dava konusu 2008 model PEUGEOT markalı 34 EOG 402 plakalı aracın dava tarihi olan 14.11.2024 tarihindeki piyasa 2.el fiyatının 298.962,00 TL, Dava konusu 2008 model BMV markalı 27 BMV 12 plakalı aracın dava tarihi olan 14.11.2024 tarihindeki piyasa 2.el fiyatının 894.940.00 TL olduğu tespit edilmiştir. " Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/06/2026