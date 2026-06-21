T.C.

NİKSAR

KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2026/20 Esas 15.06.2026

-İLAN METNİ-

1994/49 Esas sayılı dosya bozma üzerine yeniden esas alarak yargılamaya devam edilmektedir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tokat-Almus-Ataköy nüf. kay. 12317452038 T.C.Nolu Mehmet ve Canan oğlu, 05/08/2005 doğumlu MERT TEKİNALP ve Hüseyin oğlu MURAT BOĞA'ya 02/09/2026 duruşma günü, saat:10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HUMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmeniz aksi halde davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verileceği ihtarı ilanen tebliğ olunur.

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