T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/1167 Esas

KARAR NO : 2026/444

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2026 tarihli ilamı ile Mahkememizin 2018/379 Esas 2021/329 karar sayılı ilamı ile kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilip hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip yeniden kasti bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından CMK. 231/11 maddesi gereğince Hükmün açıklanmasına karar verilerek TCK. 86/1, 86/3-e, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılan Rıza ve Safiye oğlu, 19/10/199 D.lu Tunahan KÖKTÜRK hakkında verilen Gerekçeli Mahkeme kararı ile Sanık Tunahan KÖKTÜRK vekili Av. Esen AYDOĞAN Mahkememiz kararını istinaf etmiş olup; Mahkememiz kararının kaldırılarak müvekkilinin beraatine, aksi halde lehine olan hükümlerin üst limitten uygulanmasını aksi halde seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilmesini içeren istinaf dilekçesi de Muhammed ve Habibe oğlu, 1999 doğumlu Müşteki NİAMATULLAH MURADİ tüm araştırmalara rağmen tebliğe esas açık adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçenin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.06.2026

Basın No: ILN02493462 #ilan.gov.tr