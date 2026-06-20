T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/307

KARAR NO : 2025/742

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin 25/12/2025 tarihli ilamı ile 265/1 mad. gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 6 AY 7 GÜN HAPİS ( Hapis cezasının ertelenmesine ), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Jorakuly ve Merzıye kızı, 21/12/1983 doğumlu, OGULDURDY NOVRUZOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.06.2026

Basın No: ILN02494170 #ilan.gov.tr