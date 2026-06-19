Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1774 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1774 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 7905 Ada, 1 Parsel,taşınmazın 197/600hissesi satılacaktır.

Konumu:Pendik İlçesi, Esenyalı (Orhangazi) Mahallesi, 7905 ada, 1 parsel kuzeyinde Vatan Caddesi, batısında Uğurlu Sokak, güneyinde Akdeniz (Halim) Sokak, doğusunda ise komşu parsel ile çevrilidir. Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Esenyalı Mah., 7905 Ada, 1 Parsel) Parsel düze yakın bir topoğrafik yapıda olup, dörtgen geometrik şekle sahiptir.Parsel Vatan Caddesi'ne, Uğurlu Sokak ve Akdeniz (Halim) Sokak'a cephelidir. Vatan Caddesi'ne cephesi yaklaşık 12,00 metre, Uğurlu Sokak'a 12,30 metre ve Akdeniz (Halim) Sokak'a 16,40 metredir.Parselin üzerinde 4 katlı (zemin, 2 normal, çekme kat) bina bulunmaktadır. Bina yaklaşık30-35 yıllıktır. Toplam yaklaşık 360 m2 alana sahip olup, zemin katı dükkan, normal katları konut olarak kullanılmaktadır.Parsel üzerindeki yapı ruhsatsız inşa edilmiş olup, yapıya ait belediye arşiv dosyası bulunmamaktadır.Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.

ADRESİ: Orhangazi Mah., Vatan Caddesi, No:96 (Dükkan), Akdeniz (Halim) Sokak No:3 (Meskenler) PENDİK / İSTANBUL

Yüzölçümü : 163,33 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.01.2026 tarih ve E-99196931-115.02.01-301730 sayılı yazısında, Pendik İlçesi, Esenyalı (Orhangazi) Mah. 7905 ada 1 parselin imar durumu; "17.03.2008 onay tarihli 1/1000 ölçekli Pendik 8 Nolu Uygulama İmar Planında TAKS:0.20-0.40 Emsal:1.25 Maksh:15,50 m yapılaşma koşullu "SH" rumuzlu konut alanında kalmakta olduğu" şeklinde belirtilmiştir

Kıymeti : 4.055.764,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 15:00

11/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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