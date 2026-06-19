TC.BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/330

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : SERPİL BAYRAKTAR, Erol ve Gülcihan kızı, 20/10/1980 Ünye Doğumlu,

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,

Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 26/09/2020

SUÇ YERİ : Büyükçekmece/ İstanbul

Mahkememizin 06/05/2026 tarih, 2025/330 esas, 2026/347 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Serpil BAYRAKTAR hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK' nın 191/1. Maddesi gereğince açılan kamu davasında neticeten ve takdiren 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanık Serpil BAYRAKTAR' ın gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK' nun252. Maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 18/06/2026

Basın No: ILN02492877 #ilan.gov.tr