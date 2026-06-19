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T.C.

İZMİR

14. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/597 Esas

DAVALI : ÇAĞLA AYDİN - TCKN: 41665795856

Davacı MEHMET AYDİN tarafından Davalı ÇAĞLA AYDİN aleyhine mahkememizde Babalık (Babalık Davası) talebine ilişkin dava açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya usulüne uygun davetiye tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, cevap vermediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karar verilebileceği, duruşmanın 24/09/2026 günü saat: 09:55'da İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı hususunun, ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalı ÇAĞLA AYDİN'a tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02492458 #ilan.gov.tr