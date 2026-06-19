İ L A N T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/27 Esas

KARAR NO : 2025/275

Davalı : AĞİD ZEKERİYA

Davacı : NESRİN ZEKERİYA

Davacı Nesrin Zekeriya mahkememizde açmış olduğu Boşanma (Anlaşmalı)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Mahkememizce verilen kesin süre içerisinde çekişmeli boşanmaya dair dilekçe sunulmadığından dolayı DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA;

2-HMK'nın 331/3. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Karar tarihi itibariyle harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 615,40 TL karar ilam harcı ve dava açılışında alınması gerekli 615,40 TL başvurma harcının toplamı olan 1230,80 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 240,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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