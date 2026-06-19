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KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/476

DAVALI : YANMEI LİN

Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında alınan 08/04/2026 tarihli fen bilirkişi raporuna göre dava konusu İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 1922 ada, 4 parsel sayılı taşınmazdaki hissenizin 6,7 m2 olduğu, heyet bilirkişilerinin 11/06/2026 tarihli raporuna göre dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 1.300.549,18 TL olarak belirlendiği ve hissenize düşen kamulaştırma bedelinin 33.516,06 TL olduğu bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 17/06/2026

Basın No: ILN02492878 #ilan.gov.tr