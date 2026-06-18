Örnek No:55*

T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GENEL İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1-Isparta-Şarkikaraağaç-Armutlu 104 ada 11 parsel sayılı taşınmazın satılmasına karar verilmiş olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 Satış sayılı dosya numaralı ile erişim sağlanabilir.

Yüzölçümü : 40.632,32 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 4.875.878,40 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü : 01/12/2026-08/12/2027 günü 11:30

2. Satış Günü : 05/01-12/01/2027 günü11:30

Satış Yeri : Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr

2-Isparta-Şarkikaraağaç-Armutlu 105 ada 6 parsel sayılı taşınmazın satılmasına karar verilmiş olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 Satış sayılı dosya numaralı ile erişim sağlanabilir.

Yüzölçümü : 27.684,66 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 3.322.159,20 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü : 01/12/2026-08/12/2027 günü 10:00

2. Satış Günü : 05/01-12/01/2027 günü 10:00

Satış Yeri : Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr

Satış Memuru 167276

Basın No: ILN02491107 #ilan.gov.tr