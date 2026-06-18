Örnek No:55*
T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GENEL İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
1-Isparta-Şarkikaraağaç-Armutlu 104 ada 11 parsel sayılı taşınmazın satılmasına karar verilmiş olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 Satış sayılı dosya numaralı ile erişim sağlanabilir.
Yüzölçümü : 40.632,32 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 4.875.878,40 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 01/12/2026-08/12/2027 günü 11:30
2. Satış Günü : 05/01-12/01/2027 günü11:30
Satış Yeri : Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
2-Isparta-Şarkikaraağaç-Armutlu 105 ada 6 parsel sayılı taşınmazın satılmasına karar verilmiş olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 Satış sayılı dosya numaralı ile erişim sağlanabilir.
Yüzölçümü : 27.684,66 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 3.322.159,20 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 01/12/2026-08/12/2027 günü 10:00
2. Satış Günü : 05/01-12/01/2027 günü 10:00
Satış Yeri : Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
Satış Memuru 167276
Basın No: ILN02491107 #ilan.gov.tr