Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2024/479 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/479 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Çeşme İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, Giritli Mevkii, 7596 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Tapu Kaydı: Çeşme Tapu Müdürlüğünün 12/09/2025 tarih ve 63011753-105-17719271 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kayıt belgesine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Giritli Mevkiinde bulunan, 496 m2 yüzölçümlü, 7596 ada 4 parsel numaralı BETONARME İKİ KATLI EV VE ARSASI vasfındaki taşınmazda 1/2 arsa paylı Zemin + 1 kattan oluşan (1) Bağımsız Bölüm numaralı Dubleks Mesken; PETCO KATI YAKIT ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. adına kayıtlıdır.

Tapu kaydının Şerh/Beyan/İrtifak hanesinde: -Birden fazla icrai ve ihtiyati haciz kaydı-11.01.2024 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine tesis edilmiş 28.000.000,00 TL bedelli İpotek kaydı, tespit edilmiştir.

Taşınmazın kuzey cephesinde yol bulunmakta olup vaziyet planında görüleceği üzere resimde

sol tarafta bulunan taşınmaz kıymet takdirine konu olan (1) nolu bağımsız bölümdür.



CİNSİ : Dubleks Mesken

Söz konusu taşınmaz Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesinden Altınkum ve Pırlanta Plajlarına giden 43 nolu caddeye paralel olan 76 sokak üzerinde konumlanmıştır. Taşınmaz üzerinde ikiz nizamda yapılmış dubleks mesken bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan (1) Bağımsız Bölüm numaralı dubleks mesken 76 sokaktan bakınca sağ taraftaki meskendir. Bahçe kapısından girişte sol tarafta yüzme havuzu ile önünde bahçe terası düzenlenmiştir. Binaya girişte salon-mutfak, bir oda ile duşakabinin olduğu tuvalet bulunmakta, mermer basamakla çıkılan 1. Katta ise 3 oda ile ortak banyo tuvalet bulunmaktadır. Odalardan birinde ebeveyn banyosu vardır. Odalardan 2 tanesi balkonludur. Üst kat odalar ve hol parke kaplı ıslak mahaller seramik ve fayansla döşelidir. Zemin kat salon ve mutfak seramik kaplıdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşaptan imal edilmiştir. Taşınmazın kapalı kullanım alanı 100 m2 dir. Bahçesi bakımlı eşitli süs bitkileri ve ağaçlarla düzenlidir. Keşif esnasında yapılan tespite göre; konu taşınmazın konut olarak kiraya verildiği, aylık 75.000,00 TL kira bedeli bulunduğu kiracının beyanlarından anlaşılmıştır. Taşınmazın 08.04.2022 tarihinde alınan inşaat ruhsatıyla yapımına başlandığı, her meskenin 99,20 m2 büyüklüğünde olduğu, 30.04.2024 tarihinde kat mülkiyeti tesis edildiği tespit edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde Çeşme Belediyesinin 07/02/2025 tarih 2368 yevmiye numaralı -3194 sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır. Beyanı bulunduğu bu şerhin satış sonrası kaldırılmayacağı satış sonrası iş bu şerhin taşınmaz kaydına bırakılmasına



Adresi : Çiftlik Mahallesi 76 Sk N:15Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 99,20 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığından dosyaya sunulu 11/09/2025 tarih ve E97335617-000-136189 sayılı yazıda; Taşınmazın 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler içerisinde kalmadığı bildirilmiş olup ekli imar durum belgesinde;

Söz konusu taşınmazın İmar Planında KONUT alanında kaldığı, İki Bağımsız Birim yapılabileceği, TAKS: 0,20_KAKS: 0,40 nispetinde çekme mesafelerine uymak şartıyla 2 adet dubleks mesken yapılabileceği, bilgisi verilmiştir

Kıymeti : 23.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 14:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.