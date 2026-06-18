İ L A N
T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/340 Esas 02.06.2026
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Muharrem TATAR' ı tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 02.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 37043206410
ADI SOYADI : MUHARREM TATAR
BABA ADI : HALİT
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1979
DOĞUM YERİ : BOĞAZLIYAN
Basın No: ILN02491715 #ilan.gov.tr