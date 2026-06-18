İ L A N

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/340 Esas 02.06.2026

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Muharrem TATAR' ı tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 02.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 37043206410

ADI SOYADI : MUHARREM TATAR

BABA ADI : HALİT

ANA ADI : ŞERİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1979

DOĞUM YERİ : BOĞAZLIYAN

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