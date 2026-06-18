T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/65 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/65 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları aksi halde şartlar oluşmuş ise bu yerin davacılar Ahmet Erdinç, Ali Erdinç, Habibe Erdinç, Ömer Erdinç, Rukiye Erdinç adlarına tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Antalya ili, Alanya İlçesi, Okurcalar mahallesinde yer alan, Ahmet Erdinç, Ali Erdinç, Habibe Erdinç, Ömer Erdinç, Rukiye Erdinç sahipliğinde bulunan tapulama harici yaklaşık a1 (607,86 m²), a2 (604,61m²), a3 (1.205,73 m²), a5 (602,46 m²), a7 (603,88 m²) m²'lik, 61 yıla yakın süredir zilyetlik ve tasarrufunda bulunan taşınmaz.

Not : Mahkememizin 2025/65 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

EK: Bilirkişi Raporu ve Kroki

Basın No: ILN02490546 #ilan.gov.tr