T.C.

AKHİSAR

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No:2026/14 Tereke

21184882688 T.C. Kimlik Nolu Cüneyt Dinç'in terekesinin Akhisar 1.Sulh Hukuk Mehkemesinin 2026/127 Esas 2026/167 sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzca da; tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166,218 md)

Basın No: ILN02491709 #ilan.gov.tr