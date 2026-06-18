HATAY 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Hatay 5.Ağır Ceza Mahkemesinden ;

DOSYA NO : 2025/384

KARAR NO : 2026/122

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : NOVFA ABİD, Hasan ve Fatima kızı, 06/05/1988 HUMUS doğumlu, TC Kimlik No:99918549060

SUÇ : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Cinsel İstismarı

SUÇ TARİHİ : 09/07/2025

SUÇ YERİ : HATAY/ALTINÖZÜ

KARAR TARİHİ : 12/03/2026

KARAR TÜRÜ : Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı- Mahkumiyet- (5 Yıl 6 Ay 20 Gün Hapis Cezası),

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Mahkumiyet Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması.

TEBLİĞE KONUSU : Gerekçeli Karar

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı) dijital platformda ilanına, ilan itibaren iki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak, yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.