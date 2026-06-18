HATAY 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Hatay 5.Ağır Ceza Mahkemesinden ;

DOSYA NO : 2025/489

KARAR NO : 2026/171

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ MUHAMMED DERVİŞ, Talad ve Gada oğlu, 01/01/2006 LAZKİYE doğumlu, TC Kimlik No:99503394518

SUÇ : Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Verme

SUÇ TARİHİ : 06/02/2023

SUÇ YERİ : HATAY/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 14/04/2026

KARAR TÜRÜ : Sanık Hasan Güven- Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma- Beraat

Sanık Hüseyin Kırdar - Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma - Mahkumiyet ( 4 Yıl 2 Ay Hapis ve Cezası)

TEBLİĞE KONUSU : Gerekçeli Karar

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı) dijital platformda ilanına, ilan itibaren iki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak, yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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